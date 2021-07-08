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Полузащитник сборной Дании Хейбьерг предложил ставить микрофон перед судьями, чтобы они объясняли свои решения

09:26
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Полузащитник сборной Дании Пьер-Эмиль Хейбьерг высказался о назначенном пенальти в ворота его команды в матче 1/2 финала Евро-2020 против Англии (1:2 доп.вр.).

7&nbsp;июля. Лондон. Англия&nbsp;&mdash; Дания&nbsp;&mdash; 2:1 д.в. Рахим Стерлинг падает в&nbsp;штрафной датчан.Главный скандал чемпионата Европы: Англию вывел в финал спорный пенальти

«Я находился рядом во время эпизода, не думаю, что это пенальти. Не могу подробнее комментировать это, но считаю, что судья поступил неправильно. Возможно, с этого момента стоит поставить для судей микрофон или камеру, чтобы они объясняли свои решения, говорили, что увидели и как воспринимают эпизод. Я не зол, в целом уровень судейства на турнире был достаточно высоким, жаловаться не на что», — приводит BT слова Хейбьерга.

В конце первой дополнительной 15-минутки в ворота датчан был назначен одиннадцатиметровый за фол на форварде англичан Рахиме Стерлинге. Момент с падением игрока англичан вызвал споры. Харри Кейн с точки не смог переиграть вратаря Каспера Шмейхеля, но был первым на добивании и провел победный гол — 2:1.

Дополнительная информация:

https://www.bt.dk/em/live-danmark-er-ude-af-em-efter-semifinale-nederlag-til-england

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Иван Торопцев все материалы автора

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