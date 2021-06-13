Полузащитник сборной Австрии посвятил гол в ворота Македонии Эриксену
Сборная Австрии открыла счет в матче Евро-2020 против Македонии. На 18-й минуте отличился полузащитник Штефан Лайнер.
Празднуя гол, он взял со скамейки запасных команды майку. На ней были написаны слова поддержки в адрес полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена.
?? Stefan Lainer dedicates his goal to @ChrisEriksen8.#EURO2020 #AUT #MKD pic.twitter.com/N5KeLPyo3p— SPORF (@Sporf) June 13, 2021
Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020 с Финляндией при счете 0:0 в первом тайме. Врачи оказали ему первую помощь, после чего игрока госпитализировали. Позднее выяснилось, что у него был сердечный приступ. Футболист пришел в сознание, на данный момент он по-прежнему в больнице.
Матч был прерван, в итоге его решили доиграть в тот же день, 12 июня. Финны победили со счетом 1:0.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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