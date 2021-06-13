Полузащитник сборной Австрии посвятил гол в ворота Македонии Эриксену

Сборная Австрии открыла счет в матче Евро-2020 против Македонии. На 18-й минуте отличился полузащитник Штефан Лайнер.

Празднуя гол, он взял со скамейки запасных команды майку. На ней были написаны слова поддержки в адрес полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена.

Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020 с Финляндией при счете 0:0 в первом тайме. Врачи оказали ему первую помощь, после чего игрока госпитализировали. Позднее выяснилось, что у него был сердечный приступ. Футболист пришел в сознание, на данный момент он по-прежнему в больнице.

Матч был прерван, в итоге его решили доиграть в тот же день, 12 июня. Финны победили со счетом 1:0.