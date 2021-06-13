Во время матча группового этапа чемпионата Европы между Англией и Хорватией (1:0) произошел инцидент с одним из болельщиков, сообщает The Sun.

Сразу после начала игры с трибуны упал мужчина. По словам очевидцев, он перевалился через ограждение, упал вниз и не двигался.

Представитель стадиона «Уэмбли» подтвердил инцидент и рассказал, что пострадавший, которому на месте была оказана медицинская помощь, доставлен в больницу в тяжелом состоянии.