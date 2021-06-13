Болельщик пострадал после падения с трибуны на матче чемпионата Европы Англия — Хорватия
Во время матча группового этапа чемпионата Европы между Англией и Хорватией (1:0) произошел инцидент с одним из болельщиков, сообщает The Sun.
Сразу после начала игры с трибуны упал мужчина. По словам очевидцев, он перевалился через ограждение, упал вниз и не двигался.
Представитель стадиона «Уэмбли» подтвердил инцидент и рассказал, что пострадавший, которому на месте была оказана медицинская помощь, доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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