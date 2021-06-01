По ходу товарищеского матча между сборными Польши и России в составе гостей произошла замена вратаря. Вместо Антона Шунина на 63-й минуте на поле вышел Матвей Сафонов. Для него это первый матч за национальную команду.

Счет матча на данный момент равный — 1:1. Встречу в прямом эфире показывает телеканал РЕН ТВ.