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Польша — Россия: Сафонов дебютировал за сборную

1 июня 2021, 23:08
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По ходу товарищеского матча между сборными Польши и России в составе гостей произошла замена вратаря. Вместо Антона Шунина на 63-й минуте на поле вышел Матвей Сафонов. Для него это первый матч за национальную команду.

Счет матча на данный момент равный — 1:1. Встречу в прямом эфире показывает телеканал РЕН ТВ.

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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры