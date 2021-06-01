Перишич провел 100-й матч за сборную Хорватии

Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич провел 100-й мяч за команду, сообщает Twitter Хорватского футбольного союза 1 июня. Юбилейной для него стала товарищеская игра против сборной Армении (1:1).

После игры футболист получил памятную футболку. Он стал автором единственного гола своей команды в этом матче.

32-летний игрок выступает за сборную с 2011 года. Вместе с командой он стал серебряным призером ЧМ-2018 в России.