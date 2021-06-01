Перишич провел 100-й матч за сборную Хорватии
1 июня 2021, 23:10
Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич провел 100-й мяч за команду, сообщает Twitter Хорватского футбольного союза 1 июня. Юбилейной для него стала товарищеская игра против сборной Армении (1:1).
После игры футболист получил памятную футболку. Он стал автором единственного гола своей команды в этом матче.
32-летний игрок выступает за сборную с 2011 года. Вместе с командой он стал серебряным призером ЧМ-2018 в России.
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