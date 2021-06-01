Ловрен и Влашич вошли в итоговый состав сборной Хорватии на Евро-2020

Главный тренер сборной Хорватии Златко Делич определился со списком игроков, которые сыграют в составе сборной Хорватии на Евро-2020.

Вратари: Ловре Калинич («Хайдук»), Доминик Ливакович («Динамо», Загреб), Симон Слуга («Лутон», Англия).

Защитники: Домагой Вида («Бешикташ», Турция), Деян Ловрен («Зенит», Россия), Шиме Врсалько («Атлетико», Испания), Борна Баришич («Рейнджерс», Шотландия), Дуе Чалета-Цар («Марсель», Франция), Йосип Юранович («Легия», Польша), Домагой Брадарич («Лилль», Франция), Миле Шкорич («Осиек»), Йошко Гвардиол («Динамо», Загреб).

Полузащитники: Лука Модрич («Реал», Испания), Матео Ковачич («Челси», Англия), Марсело Брозович («Интер», Италия), Милан Бадель («Дженоа», Италия), Марио Пашалич («Аталанта», Италия), Никола Влашич (ЦСКА, Россия), Лука Иванушец («Динамо», Загреб).

Нападающие: Иван Перишич («Интер», Италия), Андрей Крамарич («Хоффенхайм», Германия), Анте Ребич («Милан», Италия), Йосип Брекало («Вольфсбург», Германия), Бруно Петкович, Мирослав Оршич (оба — «Динамо», Загреб), Анте Будмир («Осасуна», Испания).

На Евро Хорватия сыграет в группе D с Чехией, Шотландией и Англией. Первый матч хорваты сыграют 13 июня с Англией.