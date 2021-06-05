Кудряшов может пропустить Евро из-за травмы
18:29
Защитник сборной России Федор Кудряшов может пропустить чемпионат Европы-2020 из-за травмы, сообщил корреспондент Первого канала Павел Занозин во время прямого эфира, сославшись на разговор с футболистом.
Кудряшов получил повреждение на предматчевой разминке перед стартом товарищеской игры против Болгарии. Вместо него на поле с первых минут вышел Андрей Семенов.
Напомним, что Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России сыграет в группе В против таких сборных, как Бельгия, Дания и Финляндия.
Читайте также
Карьера суперзвезды подходит к концу? Малкин ложится на операцию и пропустит начало следующего сезона
5
Зачет
vs
5
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю