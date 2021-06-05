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Кудряшов может пропустить Евро из-за травмы

18:29
Федор Кудряшов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Кудряшов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник сборной России Федор Кудряшов может пропустить чемпионат Европы-2020 из-за травмы, сообщил корреспондент Первого канала Павел Занозин во время прямого эфира, сославшись на разговор с футболистом.

Кудряшов получил повреждение на предматчевой разминке перед стартом товарищеской игры против Болгарии. Вместо него на поле с первых минут вышел Андрей Семенов.

Напомним, что Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России сыграет в группе В против таких сборных, как Бельгия, Дания и Финляндия.

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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры