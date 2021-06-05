Кудряшов может пропустить Евро из-за травмы

Защитник сборной России Федор Кудряшов может пропустить чемпионат Европы-2020 из-за травмы, сообщил корреспондент Первого канала Павел Занозин во время прямого эфира, сославшись на разговор с футболистом.

Кудряшов получил повреждение на предматчевой разминке перед стартом товарищеской игры против Болгарии. Вместо него на поле с первых минут вышел Андрей Семенов.

Напомним, что Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России сыграет в группе В против таких сборных, как Бельгия, Дания и Финляндия.