Полиция Лондона задержала 45 человек в день финала Евро-2020
02:19
Финал чемпионата Европы между сборными Италии и Англии прошел в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Полиция Лондона сообщила, что 45 человек были задержаны в день финала Евро-2020, информирует Daily Mail.
Фанаты сборной Англии, разочарованные проигрышем своей команде в финале (1:1, 2:3 по пенальти), начали жечь файеры и переворачивать мусорные баки. При этом серьезных беспорядков в центре Лондона замечено не было.
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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года
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