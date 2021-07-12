Буффон прокомментировал победу сборной Италии на Евро-2020

Вратарь «Пармы» и экс-игрок сборной Италии Джанлуиджи Буффон поделился впечатлениями от победы итальянцев в финале Евро-2020 против Англии (1:1, 3:2 пен.).

«Синее небо синее над «Уэмбли»! Какая необычная команда!» — написал Буффон в Twitter.

Il cielo ? AZZURRO sopra Wembley! Che gruppo straordinario! ???#Euro2020 pic.twitter.com/qnn9hZUwX8 — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) July 11, 2021

Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).

Игра проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Турнир состоялся с 11 июня по 11 июля 2021 года. Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.