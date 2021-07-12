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Саутгейт объяснил, почему выпустил Санчо и Рэшфорда бить пенальти в финале Евро-2020

02:13
Гарет Саутгейт. Фото УЕФА
Гарет Саутгейт. Фото УЕФА
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал поражение в финале Евро-2020 против Италии (1:1, 2:3 пен.).

Эмоции Маркуса Рэшфорда после промаха.Роковая замена, погубившая Англию. Саутгейт выпустил на последней минуте двух футболистов, не забивших пенальти

Промахи в серии пенальти допустили Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака. Рэшфорд и Санчо появились на последней минуте дополнительного времени специально под серию пенальти.

«Мы, конечно, очень разочарованы. Я думаю, что игроки сделали все, что могли. Они играли очень хорошо, но временами мы не очень хорошо держали мяч, особенно в начале второго тайма. Работать с ними было абсолютной радостью, и они прошли дальше, чем мы могли подумать. Я выбрал пенальтистов на основе того, как они делали это на тренировке. С точки зрения пенальти это моя задача, это полностью зависит от меня», — приводит слова Саутгейта BBC Sport.

Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).

Игра проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Турнир состоялся с 11 июня по 11 июля 2021 года. Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

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Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года