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Защитник сборной Португалии Далот — о выходе из группы: «Прекрасный вечер!»

02:44
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Защитник сборной Португалии Диогу Далот прокомментировал ничью с Францией в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы (2:2).

«Мы понимали, насколько сложен соперник. Нам удалось ответить на пропущенный мяч, сам я дебютировал в сборной, а в довершение всего мы вышли из группы — прекрасный вечер! У нас будет время, чтобы проанализировать игру сборной Бельгии, а сейчас пора подзарядить батарейки. На отдых времени мало — нам нужно успеть восстановиться, чтобы подготовиться к воскресной игре. Все будет в порядке», — приводит слова Далота официальный сайт УЕФА.

Португальцы вышли из группы с третьего места и в 1/8 финала сыграют с Бельгией. Матч пройдет 27 июня в Севилье.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024476--portugal-vs-france/postmatch/report/

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