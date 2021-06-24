Защитник сборной Португалии Диогу Далот прокомментировал ничью с Францией в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы (2:2).

«Мы понимали, насколько сложен соперник. Нам удалось ответить на пропущенный мяч, сам я дебютировал в сборной, а в довершение всего мы вышли из группы — прекрасный вечер! У нас будет время, чтобы проанализировать игру сборной Бельгии, а сейчас пора подзарядить батарейки. На отдых времени мало — нам нужно успеть восстановиться, чтобы подготовиться к воскресной игре. Все будет в порядке», — приводит слова Далота официальный сайт УЕФА.

Португальцы вышли из группы с третьего места и в 1/8 финала сыграют с Бельгией. Матч пройдет 27 июня в Севилье.