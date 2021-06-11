Пименов заявил, что сборная России должна выходить из группы на Евро-2020

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов заявил, что национальная команда должна выходить из группы на Евро-2020.

«Ничему не удивлен в окончательной заявке команды, Станислав Черчесов разбирается сам и видит, кто на сегодняшний день лучше готов. Поэтому выбор пал на тех игроков, которых он вызвал. Состав можно назвать оптимальным, главное, чтобы все были без травм, вызвали сильнейших, а результат даст ответы на наши вопросы. Однозначно нужен выход из группы, остальное — посмотрим. Способна ли команда выйти из группы? Почему нет, явным фаворитом группы является сборная Бельгии, а мы спокойно можем бороться, несмотря на такую сильную команду Дании», — приводит ТАСС слова Пименова.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная России сыграет в одной группе с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).