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Пейдж — о матче Уэльса с Турцией: «Уважаем соперников, но никого не боимся»

14:24
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Главный тренер сборной Уэльса Роберт Пейдж поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура группового этапа Евро-2020 против Турции.

«Нам было важно добиться успеха на старте. Мы к каждому матчу подходим с планами на победу. Если четырех очков хватит для выхода из группы, так тому и быть. Мы уважаем всех соперников в группе, но никого не боимся», — приводит слова Пейджа официальный сайт УЕФА.

На первом месте в группе А сборная Италии — три очка. Уэльс и Швейцария набрали по одному очку и делят второе-третье места. У Турции ноль очков и четвертое место.

Матч Турция — Уэльс состоится 16 июня в Баку (Азербайджан). Начало — в 19:00 по московскому времени.

Турция — Уэльс

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024457--turkey-vs-wales/prematch/preview/

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