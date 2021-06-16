Забьет ли Бэйл лидеру Евро по сейвам?

Сегодня в матче второго тура Евро-2020 встретятся Турция и Уэльс.

Противостоять атаке валлийцев во главе с Гаретом Бэйлом будет турецкий голкипер Угурджан Чакыр, который после первого тура делит первое место по отраженным ударам с финном Лукасом Храдецки. Правда, если вратарь «Байера» не только не позволил отличиться датчанам, но и взял пенальти от Хейбьерга, то Чакыр пропустил два гола от англичан и один от своего — защитника Мериха Демирала.

Лидеры по отраженным ударам после первого тура Евро

Вратарь Команда Удары Сейвы % спасений Лукас Храдецки Финляндия 6 6 100,0 Угурджан Чакыр Турция 8 6 75,0 Робин Ульсен Швеция 5 5 100,0 Дэвид Маршалл Шотландия 7 5 71,4 Томаш Вацлик Чехия 4 4 100,0 Петер Гулачи Венгрия 7 4 57,1 Георгий Бущан Украина 7 4 57,1

Матч Турция — Уэльс состоится сегодня, 16 июня. Начало встречи — в 19.00.