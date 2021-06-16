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Забьет ли Бэйл лидеру Евро по сейвам?

14:20
Гарет Бэйл. Фото Reuters
Гарет Бэйл. Фото Reuters
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Сегодня в матче второго тура Евро-2020 встретятся Турция и Уэльс.

Противостоять атаке валлийцев во главе с Гаретом Бэйлом будет турецкий голкипер Угурджан Чакыр, который после первого тура делит первое место по отраженным ударам с финном Лукасом Храдецки. Правда, если вратарь «Байера» не только не позволил отличиться датчанам, но и взял пенальти от Хейбьерга, то Чакыр пропустил два гола от англичан и один от своего — защитника Мериха Демирала.

Лидеры по отраженным ударам после первого тура Евро

Вратарь

Команда

Удары

Сейвы

% спасений

Лукас Храдецки

Финляндия

6

6

100,0

Угурджан Чакыр

Турция

8

6

75,0

Робин Ульсен

Швеция

5

5

100,0

Дэвид Маршалл

Шотландия

7

5

71,4

Томаш Вацлик

Чехия

4

4

100,0

Петер Гулачи

Венгрия

7

4

57,1

Георгий Бущан

Украина

7

4

57,1

Матч Турция — Уэльс состоится сегодня, 16 июня. Начало встречи — в 19.00.

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Кирилл Бурдаков все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи