Забьет ли Бэйл лидеру Евро по сейвам?
Сегодня в матче второго тура Евро-2020 встретятся Турция и Уэльс.
Противостоять атаке валлийцев во главе с Гаретом Бэйлом будет турецкий голкипер Угурджан Чакыр, который после первого тура делит первое место по отраженным ударам с финном Лукасом Храдецки. Правда, если вратарь «Байера» не только не позволил отличиться датчанам, но и взял пенальти от Хейбьерга, то Чакыр пропустил два гола от англичан и один от своего — защитника Мериха Демирала.
Лидеры по отраженным ударам после первого тура Евро
|
Вратарь
|
Команда
|
Удары
|
Сейвы
|
% спасений
|
Лукас Храдецки
|
Финляндия
|
6
|
6
|
100,0
|
Угурджан Чакыр
|
Турция
|
8
|
6
|
75,0
|
Робин Ульсен
|
Швеция
|
5
|
5
|
100,0
|
Дэвид Маршалл
|
Шотландия
|
7
|
5
|
71,4
|
Томаш Вацлик
|
Чехия
|
4
|
4
|
100,0
|
Петер Гулачи
|
Венгрия
|
7
|
4
|
57,1
|
Георгий Бущан
|
Украина
|
7
|
4
|
57,1
Матч Турция — Уэльс состоится сегодня, 16 июня. Начало встречи — в 19.00.
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