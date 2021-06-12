Варан и Бензема вернутся к тренировкам в субботу

Игроки сборной Франции Рафаэль Варан и Карим Бензема восстановились от повреждений. Как сообщает RMC, в субботу, 12 июня, оба игрока вернутся к тренировкам в общей группе.

После товарищеской игры против Бельгии футболисты работали в зале по индивидуальной программе.

15 июня сборная Франции сыграет с Германией в первой встрече Евро-2020. Начало — в 22.00 (мск).