Первый тайм матча Испания — Швеция завершился нулевой ничьей
22:50
После первого тайма в матче Евро-2020 Испания — Швеция ничья — 0:0. Обе команды могли открыть счет, но не использовали свои моменты.
Игра проходит в Севилье. Команды проводят свой первый матч на турнире.
Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля.
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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи
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