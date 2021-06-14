После первого тайма в матче Евро-2020 Испания — Швеция ничья — 0:0. Обе команды могли открыть счет, но не использовали свои моменты.

Игра проходит в Севилье. Команды проводят свой первый матч на турнире.

Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля.