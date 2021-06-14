Паулу Соуза не понимает, как игроки сборной Польши упустили Шкриньяра
Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза прокомментировал поражение от Словакии (1:2) на Евро-2020.
«Идея заключалась в том, чтобы диктовать сопернику свои условия и создавать моменты, - цитирует Соузу официальный сайт УЕФА 14 июня. - Это нам удавалось. Конечно, мы могли сыграть лучше. В следующем матче нужно сыграть лучше, проявить храбрость и бойцовские качества, особенно в обороне.
На прошедшей неделе мы работали над тем, чтобы внимательно следить за Шкриньяром, и все же упустили его при подаче углового. Мне нужно посмотреть подробнее и понять, как же он оказался без опеки».
В составе победителей отличился Милан Шкриньяр, а Войцех Щенсны забил в свои ворота. У поляков гол в активе Кароля Линетти.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024454--poland-vs-slovakia/
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