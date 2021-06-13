Украина — Голландия: Шевченко сделал обратную замену, Шапаренко вышел вместо Марлоса
13 июня 2021, 23:23
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сделал обратную замену в матче Евро-2020 против Голландии.
На 64-й минуте Марлоса заменил Николай Шапаренко. Натурализованный бразилец на 13-й минуте сам вышел вместо травмированного Александра Зубкова.
Счет матча — 2:0 в пользу сборной Голландии.
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