Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Украина — Голландия: Шевченко сделал обратную замену, Шапаренко вышел вместо Марлоса

13 июня 2021, 23:23
Марлос. Фото Reuters
Марлос. Фото Reuters
Теги:

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сделал обратную замену в матче Евро-2020 против Голландии.

На 64-й минуте Марлоса заменил Николай Шапаренко. Натурализованный бразилец на 13-й минуте сам вышел вместо травмированного Александра Зубкова.

Счет матча — 2:0 в пользу сборной Голландии.

Голландия — Украина

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 15490
Все опросы
Кто выиграет Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Голландия вырвала победу в матче Евро-2020 с Украиной
Чуда не произошло. Бельгия одержала легкую победу над Россией
«Блеск!» Реакция российский соцсетей на камбэк Украины против Голландии
Украина — Голландия: Шевченко сделал обратную замену, Шапаренко вышел вместо Марлоса

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи