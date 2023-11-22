Отбор Евро-2024: кто вышел в финальную часть турнира и кто сыграет в стыковых матчах

В ночь с 21 на 22 ноября завершилась групповая стадия отборочного турнира Евро-2024.

Хорватия обыграла Армению (1:0), заняла второе место в группе D и стала последней командой, которая прошла отбор через группу.

В финальную стадию Евро-2024 по итогам групповой стадии вышли Германия, Франция, Португалия, Бельгия, Испания, Шотландия, Турция, Австрия, Англия, Венгрия, Словакия, Албания, Дания, Нидерланды, Швейцария, Румыния, Сербия, Италия, Чехия, Словения и Хорватия.

Еще три участника турнира определятся по итогам плей-офф, участники которого распределены согласно результатам в Лиге наций-2022/23 с учетом сборных, квалифицировавшихся на Евро-2024 через отборочный турнир напрямую.

Игры плей-офф пройдут в марте 2024 года, в них примут участие 12 сборных (Польша, Эстония, Уэльс, Финляндия, Украина, Исландия, Израиль, Босния, Грузия, Люксембург, Греция, Казахстан).

Грузия, Люксембург, Греция и Казахстан сыграют в лиге C плей-офф. Точный состав участников лиги A и лиги B станет известен после жеребьевки, которая пройдет 23 ноября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).

Жеребьевка групповой стадии Евро-2024 состоится 2 декабря.