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Сегодня, 00:42

Гол Антилевского принес сборной Белоруссии победу над Косово

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Румыния — Швейцария.
Фото AFP

Сборная Белоруссии на выезде обыграла Косово в матче отборочного турнира Евро-2024 — 1:0.

Единственный гол на 43-й минуте забил форвард Дмитрий Антилевский.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
21 нояб, 22:45. Fadil Vokrri Stadium (Приштина)
Косово
0:1
Белоруссия

В параллельном матче группы I сборная Румынии дома обыграла Швейцарию — 1:0. Единственный гол на 50-й минуте забил Денис Алибек.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
21 нояб, 22:45. National Arena (Бухарест)
Румыния
1:0
Швейцария

Сборная Израиля в гостях обыграла Андорру — 2:0. Победу ей принес автогол Хоана Сервоса на 29-й минуте. Еще один мяч на 81-й минуте забил Гади Кинда.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
21 нояб, 22:45. Estadi Nacional (Андорра-ла-Велья)
Андорра
0:2
Израиль

Сборная Румынии (22 очка) финишировала на первом месте в группе I, Швейцария (17) стала второй. Обе команды вышли на Евро-2024.

Израиль (15) стал третьим, Белоруссия (12) — четвертой, а Косово (11) — пятым. Андорра (2) замыкает группу.

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/europe/2024/qualify/groups/
Сборная Андорры по футболу
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная Израиля по футболу
Сборная Косова по футболу
Сборная Румынии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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