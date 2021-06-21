О'Шонесси: «Сборная Финляндии не думает о том, как могут сыграть Россия и Дания»

Защитник сборной Финляндии Даниэль О'Шонесси поделился ожиданиями от матча 3-го тура Евро-2020 против Бельгии.

«Мы полностью сконцентрированы на игре с Бельгией и на том, чтобы добиться нужного результата. Мы не считаем очки других команд и не думаем о том, как они могут сыграть», — приводит слова О'Шонесси официальный сайт УЕФА.

Матч Финляндия — Бельгия пройдет в Санкт-Петербурге 21 июня. Финны с 3 очками занимают третье место в группе B, бельгийцы с 6 очками — на первой строчке. Россия имеет 3 очка и занимает второе место, Дания после двух игр без очков.