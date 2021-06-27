Итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато обслужит матч 1/8 финала чемпионата Европы Швеция — Украина, информирует сайт УЕФА.

Матч пройдет 29 июня (начало — в 22.00 мск) в Глазго. Ассистенты — Алессандро Джаллатини и Фабьяно Прети. ВАР будет Массимилиано Иррати, его помощники — Марко Ди Белло, Филиппо Мели и Паоло Валери. Резервный арбитр — Давиде Масса.

Другой матч 1/8 финала Евро-2020 Англия — Германия обслужит голландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели.

Встреча пройдет также 29 июня (начало — в 19.00 мск) на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Помогать Маккели будут Хессел Стегстра и Ян де Врис. ВАР — Пол ван Букел, его помощники — соотечественник Кевин Блом, а также испанцы Иньиго Прието и Алехандро Эрнандес. Резервный рефери — серб Срджан Йованович.