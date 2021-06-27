Орсато обслужит матч Швеция — Украина
Итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато обслужит матч 1/8 финала чемпионата Европы Швеция — Украина, информирует сайт УЕФА.
Матч пройдет 29 июня (начало — в 22.00 мск) в Глазго. Ассистенты — Алессандро Джаллатини и Фабьяно Прети. ВАР будет Массимилиано Иррати, его помощники — Марко Ди Белло, Филиппо Мели и Паоло Валери. Резервный арбитр — Давиде Масса.
Другой матч 1/8 финала Евро-2020 Англия — Германия обслужит голландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели.
Встреча пройдет также 29 июня (начало — в 19.00 мск) на стадионе Уэмбли в Лондоне.
Помогать Маккели будут Хессел Стегстра и Ян де Врис. ВАР — Пол ван Букел, его помощники — соотечественник Кевин Блом, а также испанцы Иньиго Прието и Алехандро Эрнандес. Резервный рефери — серб Срджан Йованович.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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