Кимпембе не считает сборную Франции фаворитом Евро-2020
Защитник сборной Франции Преснель Кимпембе поделился ожиданиями от матча чемпионата Европы против Швейцарии.
«Мы не считаем себя фаворитами, ведь в этом турнире участвуют очень сильные команды. Все они уже смогли показать свои качества, поэтому мы собираемся очень серьезно отнестись к матчу против Швейцарии. Они точно не собираются сдаваться без боя», — цитирует Кимпембе официальный сайт УЕФА.
Матч Франция — Швейцария состоится завтра, 28 июня, в Бухаресте (Румыния). Начало — в 22:00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024481--france-vs-switzerland/
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