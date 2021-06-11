Обновленная заявка сборной России на Евро-2020

11 июня стало известно, что защитник «Динамо» Роман Евгеньев в заявке сборной России на Евро-2020 по футболу заменит полузащитника Андрея Мостового. 23-летний хавбек в пятницу получил положительные результаты ПЦР-тестирования.

22-летний Евгеньев появится в расположении сборной сегодня, но после последней тренировки перед матчем с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург). В минувшем сезоне футболист провел 27 матчей в РПЛ, в которых забил 1 гол и отдал 1 передачу.

Обновленная заявка сборной России на чемпионат Европы выглядит следующим образом:

вратари — 1. Антон Шунин («Динамо»), 12. Юрий Дюпин («Рубин»), 16. Матвей Сафонов («Краснодар»).

защитники — 14. Георгий Джикия («Спартак»), 2. Марио Фернандес, 3. Игорь Дивеев (оба — ЦСКА), 18. Юрий Жирков, 4. Вячеслав Караваев (оба — «Зенит»), 13. Федор Кудряшов («Антальяспор»), 5. Андрей Семенов («Ахмат»), Роман Евгеньев («Динамо»);

полузащитники — 8. Дмитрий Баринов, 19. Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив»), 26. Максим Мухин (ЦСКА), 17. Александр Головин («Монако»), 21. Даниил Фомин («Динамо»), 11. Роман Зобнин («Спартак»), 20. Алексей Ионов («Краснодар»), 23. Далер Кузяев, 7. Магомед Оздоев (все трое — «Зенит»), 25. Денис Макаров («Рубин»), 15. Алексей Миранчук («Аталанта»), 6. Денис Черышев («Валенсия»);

нападающие — 22. Артем Дзюба («Зенит»), 10. Антон Заболотный (ЦСКА), 9. Александр Соболев («Спартак»).

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России также сыграет в группе B с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).