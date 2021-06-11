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Портрет Черчесова изобразили на фасаде дома во Владикавказе

12:22
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Портрет главного тренера сборной России Станислава Черчесова появился на фасаде пятиэтажного дома во Владикавказе (Северная Осетия), специалист является уроженцем данного региона. Об этом сообщил организатор проекта, руководитель агентства «Новатек Арт» Иван Пантелеев.

«Портрет Станислава Черчесова изображен на фасаде пятиэтажного дома во Владикавказе. Высота рисунка — 15 метров, ширина — 16. Сегодня мы завершили работу», — цитирует ТАСС Пантелеева.

На рисунке Черчесов изображен в спортивной футболке с изображением герба России на фоне достопримечательностей Владикавказа. Район, где появилось граффити — один из самых густонаселенных. Таким способом жители Северной Осетии решили поддержать земляка и его команду на играх в чемпионате Европы по футболу.

Граффити с изображениями футболистов сборной также появятся в городах Братск (Иркутская область) и Балашиха.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11626131

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