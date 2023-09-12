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Норвегия — Грузия: смотреть прямую трансляцию матча отбора Евро

Норвегия сыграет с Грузией в матче отбора Евро-2024 12 сентября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Сборная Грузии.
Фото Reuters

Сборная Норвегии примет Грузию в шестом туре отбора чемпионата Европы-2024 во вторник, 12 сентября. Встреча состоится в Осло на стадионе «Уллевол, начало — в 21.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня отбора Евро 2024. Составы и ключевые события игры будут доступны в матч-центре.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на телеканале «Матч ТВ» и сайта matchtv.ru. Видеотрансляция в Грузии будет доступна на канале 1TV (Первый канал в Грузии).

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии. Италия — действующий чемпион турнира. В 2021-м в финале итальянцы в серии послематчевых пенальти обыграли сборную Англии со счетом 3:2.

О ситуации с правами на показ матчей отбора чемпионата Европы 2024 вы можете прочитать в нашем материале.

Отбор Евро 2024: расписание и трансляции матчей в сентябре 2023 года

Футбол
Сборная Грузии по футболу
Сборная Норвегии по футболу
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