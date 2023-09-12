Сборная Италии сыграет с командой Украины в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 в группе С 12 сентября, во вторник. Матч пройдет на «Стадионе Джузеппе Меацца» («Сан-Сиро») в Милане (Италия) и начнется в 22.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня отбора Евро 2024. Составы и ключевые события игры будут доступны в матч-центре.

Видеотрансляцию матча бесплатно можно посмотреть в социальной сети ВКонтакте.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии. Италия — действующий чемпион турнира. В 2021-м в финале итальянцы в серии послематчевых пенальти обыграли сборную Англии со счетом 3:2.

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