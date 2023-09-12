Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 20:00

Испания — Кипр: смотреть прямую трансляцию матча отбора Евро-2024

Испания сыграет с Кипром в матче отбора Евро-2024 12 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Жорди Альба, сборная Испании.
Фото AFP

Сборная Испании сыграет с командой Кипра в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 в группе А 12 сентября, во вторник. Матч пройдет на стадионе «Нуэво Лос-Карменес» в Гранаде (Испания) и начнется в 21.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня отбора Евро-2024. Составы и ключевые события игры будут доступны в матч-центре.

Видеотрансляцию матча покажет телеканал «Матч Премьер». Начало телеэфира — в 21.35 мск. Также игру в прямом эфире можно посмотреть на сайте matchtv.ru.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа A
12 сент, 21:45. Nuevo Los Carmenes (Гранада)
Испания
Кипр

Отбор Евро 2024: расписание и трансляции матчей в сентябре 2023 года

Футбол
Сборная Испании по футболу
Сборная Кипра по футболу
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
Путин высказался об участии россиян в Олимпийских играх в Париже
СКА вновь отправил Матвея Мичкова в аренду в «Сочи»
Военкор Дубовой погиб в ДТП в центре Донецка
Обезглавленное тело мужчины нашли в парке на севере Москвы
Путин рассказал о работе РФ над оружием на новых физических принципах
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Шотландия — Испания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Турция — Хорватия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Грузия — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Италия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Люксембург — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Украина: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Казахстан — Дания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Уэльс: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Белоруссия — Швейцария: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Нидерланды: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В УЕФА разъяснили «всегендерность» туалетов на Евро-2024

Норвегия — Грузия: смотреть прямую трансляцию матча отбора Евро
Новости
RSS RSS
Все новости