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Нергор — о матче Англия — Дания: «Это уникальная возможность проявить себя»

17:35
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Полузащитник сборной Дании Кристиан Нергор рассказал об ожиданиях от матча Евро против Англии.

«Не могу сказать, что матч на «Уэмбли» нас пугает. Это уникальная возможность проявить себя. Все мы получим незабываемый опыт, но одного этого недостаточно. Нам нужен результат. Конечно, атмосфера не будет дружелюбной по отношению к нам. Против нас будет 60 тысяч зрителей, и нужно сделать все возможное, чтобы заставить их замолчать», — цитирует Нергора официальный сайт УЕФА.

Матч Англия — Дания состоится 7 июля в Лондоне. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Англия — Дания

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024490--england-vs-denmark/

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля