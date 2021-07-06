Дольберг рассказал о планах сборной Дании на матч с Англией
17:24
Форвард сборной Дании Каспер Дольберг рассказал, чего ждет от полуфинального матча Евро-2020 с командой Англии.
«Вся команда верит в свои силы. То, что нам удалось сделать за последние несколько недель, — невероятно. Важно подойти к полуфиналу с мыслями, что мы способны одержать победу. Нужно учитывать силу соперника и адаптировать к его стилю игру. Но отталкиваться мы должны от своих козырей», — цитирует Дольберга пресс-служба УЕФА.
Матч Англия — Дания состоится 7 июля на «Уэмбли» в Лондоне. Начало — в 22.00 мск.
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