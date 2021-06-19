Нападающий сборной Бельгии Лукаку надеется на победу Дании в матче Евро-2020 с Россией
Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку высказался о предстоящем матче Евро-2020 между сборными России и Дании.
«Я уважаю игроков. Они спасли моего друга, и то, что они сделали в матче с нами, было впечатляющим. Они заслуживали большего. Теперь я надеюсь, что они смогут победить Россию, а мы сделаем все возможное, чтобы победить Финляндию», — цитирует «Московский комсомолец» Лукаку.
Матч Бельгии с Данией (2:1) был остановлен на 11-й минуте в честь одноклубника Лукаку по «Интеру» — полузащитника датчан Кристиана Эриксена, который перенес остановку сердца во время игры с Финляндией.
Матч Дания — Россия пройдет в Копенгагене 21 июня. Начало — в 22.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sportmk.ru/sports/2021/06/18/datchane-uvereny-chto-obygrayut-rossiyu-a-lukaku-poobeshhal-im-pomoch.html
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