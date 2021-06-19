ЦСКА ответил «Спартаку» на шутку над Николой Влашичем
ЦСКА ответил в Twitter «Спартаку», который ранее пошутил после матча группы D Евро-2020 Хорватия — Чехия (1:1).
Красно-белые опубликовали снимок с хавбеком Алексом Кралом и полузащитником ЦСКА Николой Влашичем, подписав пост: «Лучший зарубежный полузащитник РПЛ и Никола Влашич».
Красно-синие, в свою очередь, припомнили слова Заремы Салиховой, супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна, о желании видеть в клубе юного Килиана Мбаппе.
— Жалко, что рядом с Николой на фото нет 16-летнего Мбаппе, — говорится в сообщении ЦСКА в Twitter.
В матче Евро-2020 23-летний Влашич и 23-летний Крал появились на поле во втором тайме и не отметились результативными действиями.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю