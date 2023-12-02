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Нагельсманн — о Германии на Евро-2024: «Это не группа смерти, но в ней нет слабых команд»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Юлиан Нагельсманн (справа) и Мурат Якин.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн высказался об итогах жеребьевки Евро-2024.

Немцы сыграют в группе A с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.

«Я считаю, что это очень интересная группа. В Венгрии и Швейцарии много игроков бундеслиги, многих из которых я тренировал.Это очень захватывающие игры. Мы хотим выпустить эмоции тогда, когда начнутся матчи, а не слишком много болтать перед ними. Это очень интересная группа, из которой мы, конечно, хотим выйти в плей-офф. Это очевидно. Это не группа смерти, но в ней нет слабых команд», — приводит слова Нагельсманна Sky Sport Germany.

Евро-2024 пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. В матче открытия немцы сыграют со сборной Шотландии. Встреча состоится в Мюнхене. Финал турнира пройдет в Берлине.

Футбол
Сборная Германии по футболу
Юлиан Нагельсманн
Чемпионат Европы по футболу
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