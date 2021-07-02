На Украине напомнили игрокам о необходимости общаться со СМИ на украинском языке

Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень отметил, что украинские футболисты обязаны давать интервью на украинском языке. Недавно нападающий сборной Украины Артем Довбик общался со СМИ на русском языке, за что его раскритиковали.

«Язык частного общения спортсменов — это не сфера действия Закона. Однако подготовка спортсменов должна быть интегрирована и сосредоточена как на достижении спортивного результата, гражданской позиции, так и на принципах спортивной дипломатии.

Каждый гражданин Украины на международных соревнованиях — пример профессионализма, спортивного мастерства, гордости и уважения к своему народу, государству, болельщикам из разных уголков мира. Вот почему государственным языком должны быть публичные выступления, комментарии или пресс-конференции, в которых участвуют наши спортсмены, их тренеры, федерации или клубы, в том числе после карьеры, а вот перевод должны быть сделаны организаторами соревнований. Надо признать: болельщики украинского спорта говорят на украинском языке, и это касается наших сограждан и иностранных украинцев. Но это не обусловливает важность владения другими языками мира широко распространяемыми в спорте высоких профессиональных достижений.

Спорт имеет национальную идентичность, поэтому он никогда не был и не станет вне политики, современной жизни государства и его будущего. Ведущие спортсмены не про конкретного человека или сборную, а сначала про имидж, авторитет и репутацию страны в целом. Поэтому чем выше уровень соревнований, тем ярче борьба за победу, тем громче звучит Украина, тем возрастающее внимание к своей истории, традициям, спортивным достижениям. Это во многом влияет на консолидацию общества, нашу международную поддержку в плане войны, укрепление национальных интересов в мире", — написал Кремень в Facebook.