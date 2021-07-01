Луис Энрике еще не определился с составом сборной Испании на матч 1/4 финала Евро против Швейцарии
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался о предстоящем матче против Швейцарии на Евро.
«Матч будет сложным. Глядя на то, как атакует и защищается наш соперник, я предсказываю очень непростую встречу.
У Швейцарии тренер, который провел с командой более семидесяти матчей. Это специалист высочайшего уровня. Сборную Швейцарии невероятно сложно одолеть, для нас это будет серьезный тест.
Еще не определился с составом, не знаю, буду ли я что-то менять. Когда говорю, что в стартовом составе может оказаться любой, имею в виду именно это. Все решу завтра, времени еще полно», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.
Матч 1/4 финала Швейцария — Испания состоится 2 июля в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024485--switzerland-vs-spain/
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