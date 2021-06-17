На Евро-2020 не забили уже четыре пенальти

Четыре пенальти не были реализованы в матчах Евро-2020 на текущий момент.

В завершившемся несколько минут назад матче Украина — Македония (2:1) было назначено два 11-метровых, и оба не были забиты. Вратари отразили удары Руслана Малиновского и Эзджана Алиоски, который сразу же добил мяч в сетку после сэйва Георгия Бущана.

Ранее 11-метровые не реализовали форвард сборной Уэльса Гарет Бэйл, пробивший выше ворот в матче с Турцией (2:0), а также полузащитник сборной Дании Пьер-Эмиль Хейбьерг в игре с Финляндией (0:1).

Единственный мяч с пенальти на турнире на данный момент забил форвард сборной Португалии Криштиану Роналду в матче с Венгрией (3:0).