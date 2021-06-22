Онопко сказал, что готов возглавить сборную России вместо Черчесова

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко заявил, что готов сменить наставника национальной команды Станислава Черчесова.

«Первая была проиграна вчистую. С финнами было несколько лучше. Ну а сегодня подарили Дании победу. Нельзя делать такие подарки и отдавать сопернику мячи, как в случае со вторым голом.

С удовольствием, бы сменил Черчесова в сборной России" - цитирует Онопко РБК.

Сборная России с 3 очками заняла последнее место в группе и закончила выступление на чемпионате Европы.