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Онопко сказал, что готов возглавить сборную России вместо Черчесова

08:51
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Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко заявил, что готов сменить наставника национальной команды Станислава Черчесова.

«Первая была проиграна вчистую. С финнами было несколько лучше. Ну а сегодня подарили Дании победу. Нельзя делать такие подарки и отдавать сопернику мячи, как в случае со вторым голом.

С удовольствием, бы сменил Черчесова в сборной России" - цитирует Онопко РБК.

Сборная России с 3 очками заняла последнее место в группе и закончила выступление на чемпионате Европы.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/60d105279a79478be36c4aa1?from=newsfeed

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