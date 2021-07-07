Мората бил пенальти с болью в приводящей мышце
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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике после поражения от Италии в 1/2 финала Евро-2020 поддержал нападающего Альваро Морату. Форвард в конце основного времени сравнял счет, а затем не реализовал свою попытку в серии пенальти.
«У Мораты болела приводящая мышца, но он все равно хотел бить пенальти, и это так много говорит о нем в человеческом плане. Он имел для нас огромное значение на этом турнире», — цитирует пресс-служба УЕФА Энрике.
Второй финалист Евро-2020 определится в матче Англия — Дания, который состоится в среду, 7 июля.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024489--italy-vs-spain/
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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля
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