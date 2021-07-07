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Мората бил пенальти с болью в приводящей мышце

02:46

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике после поражения от Италии в 1/2 финала Евро-2020 поддержал нападающего Альваро Морату. Форвард в конце основного времени сравнял счет, а затем не реализовал свою попытку в серии пенальти.

«У Мораты болела приводящая мышца, но он все равно хотел бить пенальти, и это так много говорит о нем в человеческом плане. Он имел для нас огромное значение на этом турнире», — цитирует пресс-служба УЕФА Энрике.

Второй финалист Евро-2020 определится в матче Англия — Дания, который состоится в среду, 7 июля.

Италия — Испания

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024489--italy-vs-spain/

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Евгений Козинов все материалы автора

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