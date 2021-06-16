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Мераш извинился за поражение сборной Турции в матче с Уэльсом

22:09
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Защитник сборной Турции Умут Мераш поделился впечатлениями после матча Евро-2020 со сборной Уэльса (0:2).

«Хочется извиниться, — цитирует Мераша официальный сайт УЕФА 16 июня. — Мы очень стремились победить сегодня, но этого оказалось недостаточно. Впереди у нас еще один матч, так что сделаем все возможное, чтобы победить сборную Швейцарии».

Голы забивали Аарон Рэмси и Коннор Робертс. Гарет Бэйл не реализовал пенальти и сделал две результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024457--turkey-vs-wales/

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