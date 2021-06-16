Мераш извинился за поражение сборной Турции в матче с Уэльсом
22:09
Защитник сборной Турции Умут Мераш поделился впечатлениями после матча Евро-2020 со сборной Уэльса (0:2).
«Хочется извиниться, — цитирует Мераша официальный сайт УЕФА 16 июня. — Мы очень стремились победить сегодня, но этого оказалось недостаточно. Впереди у нас еще один матч, так что сделаем все возможное, чтобы победить сборную Швейцарии».
Голы забивали Аарон Рэмси и Коннор Робертс. Гарет Бэйл не реализовал пенальти и сделал две результативные передачи.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024457--turkey-vs-wales/
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи
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