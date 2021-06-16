Матч Финляндия — Россия посетили 24 540 зрителей
17:53
Сборная России проводит матч второго тура группового этапа чемпионата Европы против Финляндии. На матч, который проходит в Санкт-Петерберге, пришли 24 540 зрителей.
Это третий показатель по посещаемости на старте Евро-2020. Больше зрителей посетили только матч Бельгия — Россия (26 264 зрителя, Санкт-Петербург) и Венгрия — Португалия (55 662 зрителя, Будапешт).
Отметим, что стадион в Будапеште является единственным на этом чемпионате Европы, на котором разрешена 100-процентная посещаемость.
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи
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