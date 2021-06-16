Сборная России проводит матч второго тура группового этапа чемпионата Европы против Финляндии. На матч, который проходит в Санкт-Петерберге, пришли 24 540 зрителей.

Это третий показатель по посещаемости на старте Евро-2020. Больше зрителей посетили только матч Бельгия — Россия (26 264 зрителя, Санкт-Петербург) и Венгрия — Португалия (55 662 зрителя, Будапешт).

Отметим, что стадион в Будапеште является единственным на этом чемпионате Европы, на котором разрешена 100-процентная посещаемость.