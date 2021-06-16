«Хватит ломать наших игроков». Эмоциональная реакция сборной России на жесткость финнов
17:50
Пресс-служба сборной России опубликовала эмоциональный твит во время матча Евро-2020 со сборной Финляндии. Встреча проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
«Хватит ломать наших игроков», — говорится в посте национальной команды в Twitter.
В середине первого тайма сборная России из-за травмы потеряла защитника Марио Фернандеса. Его унесли с поля на носилках. Защитника заменил Вячеслав Караваев. Он и некоторые другие футболисты также получили повреждения в стыках, но смогли продолжить игру.
В первом туре Евро-2020 сборная России уступила Бельгии (0:3).
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