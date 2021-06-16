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«Хватит ломать наших игроков». Эмоциональная реакция сборной России на жесткость финнов

17:50
Один из стыков в матче: травма Георгия Джикии. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Один из стыков в матче: травма Георгия Джикии. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Пресс-служба сборной России опубликовала эмоциональный твит во время матча Евро-2020 со сборной Финляндии. Встреча проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

«Хватит ломать наших игроков», — говорится в посте национальной команды в Twitter.

В середине первого тайма сборная России из-за травмы потеряла защитника Марио Фернандеса. Его унесли с поля на носилках. Защитника заменил Вячеслав Караваев. Он и некоторые другие футболисты также получили повреждения в стыках, но смогли продолжить игру.

В первом туре Евро-2020 сборная России уступила Бельгии (0:3).

Дополнительная информация:

https://twitter.com/TeamRussia/status/1405172913616076806

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Сборная потеряла Фернандеса, которого унесли с поля на носилках. Это уже третья травма России на Евро

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