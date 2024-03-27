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Сегодня, 18:15

Каррера о выходе Грузии на Евро: «Особая возможность для Кварацхелии продемонстрировать лучшие качества»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал «СЭ» выход сборной Грузии на чемпионат Европы-2024.

26 марта Грузия обыграла Грецию (0:0, пенальти — 4:2) в финале стыкового турнира и вышла в финальную стадию Евро-2024.

«Выход на Евро-2024 — это отличный результат для сборной Грузии. И, конечно, это особая возможность для Хвичи Кварацхелии продемонстрировать свои лучшие качества на предстоящем турнире», — сказал Каррера «СЭ».

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Грузии попала в группу F вместе с Португалией, Чехией и Турцией.

Хвича Кварацхелия
Футбол
Сборная Грузии по футболу
Массимо Каррера
Чемпионат Европы по футболу
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