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Марио Фернандеса унесли с поля под аплодисменты

16:36
Марио Фернандес на носилках. Фото AFP
Марио Фернандес на носилках. Фото AFP
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Защитник сборной России Марио Фернандес получил повреждение в матче Евро-2020 со сборной Финляндии.

На 26-й минуте Марио покинул поле, его заменил Вячеслав Караваев.

Фернандеса уносили с поля на носилках. Трибуны провожали травмированного игрока аплодисментами.

Финляндия — Россия

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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи