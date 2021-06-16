Марио Фернандеса унесли с поля под аплодисменты
16:36
Защитник сборной России Марио Фернандес получил повреждение в матче Евро-2020 со сборной Финляндии.
На 26-й минуте Марио покинул поле, его заменил Вячеслав Караваев.
Фернандеса уносили с поля на носилках. Трибуны провожали травмированного игрока аплодисментами.
Читайте также
1
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю