Финляндия — Россия: почему Баринов не был наказал за фол
16:26
На 11-й минуте матча 2-го тура чемпионата Европы-2020 Финляндия — Россия арбитр Данни Маккели допустил ошибку, не зафиксировав фол Дмитрия Баринова.
Тот в единоборстве с Гленом Камара наступил шипами на ногу соперника.
Финляндия — Россия.
Игрок финской сборной избежал перелома, а наш футболист — желтой карточки. Будь удар сильнее, а действия Баринова агрессивнее, можно было говорить даже об удалении.
Читайте также
4
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю