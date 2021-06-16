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Судейство

Финляндия — Россия: почему Баринов не был наказал за фол

16:26
Финляндия — Россия. Финляндия — Россия. Финляндия — Россия.
Финляндия — Россия.
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На 11-й минуте матча 2-го тура чемпионата Европы-2020 Финляндия — Россия арбитр Данни Маккели допустил ошибку, не зафиксировав фол Дмитрия Баринова.

Тот в единоборстве с Гленом Камара наступил шипами на ногу соперника.

Финляндия - Россия.
Финляндия — Россия.

Игрок финской сборной избежал перелома, а наш футболист — желтой карточки. Будь удар сильнее, а действия Баринова агрессивнее, можно было говорить даже об удалении.

Финляндия — Россия

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Александр Бобров все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи