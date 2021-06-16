На 11-й минуте матча 2-го тура чемпионата Европы-2020 Финляндия — Россия арбитр Данни Маккели допустил ошибку, не зафиксировав фол Дмитрия Баринова.

Тот в единоборстве с Гленом Камара наступил шипами на ногу соперника.

Финляндия — Россия.

Игрок финской сборной избежал перелома, а наш футболист — желтой карточки. Будь удар сильнее, а действия Баринова агрессивнее, можно было говорить даже об удалении.