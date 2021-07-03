Манчини выложил командное фото после выхода Италии в полуфинал
Сборная Италии со счетом 2:1 обыграла команду Бельгии в четвертьфинальном матче чемпионата Европы. Встреча прошла в Мюнхене.
Главный тренер итальянцев Роберто Манчини после окончания матча выложил в Twitter фотографию. Он показал, как собрал всю команду на поле и произнес победную речь.
В полуфинале сборная Италии встретится с командой Испании, которая ранее в пятницу в Петербурге обыграла швейцарцев (1:1, 3:1 — по пенальти). Встреча пройдет 6 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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