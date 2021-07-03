Де Брейне назвал причину поражения сборной Бельгии в матче с Италией на Евро
Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брейне поделился впечатлениями после поражения команды от Италии (1:2) в четвертьфинале Евро.
«Мы старались изо всех сил, чтобы победить. Итальянцы забили фантастический мяч, а первый из двух пропущенных был, вероятно, нашей ошибкой. Соперник больше владел мячом, к сожалению. Вылет из турнира — всегда разочарование», — приводит слова Де Брейне официальный сайт УЕФА.
В полуфинале Италия сыграет со сборной Испании. Матч состоится 6 июля в Лондоне.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024486--belgium-vs-italy/
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