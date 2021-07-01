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Малиновский - о матче против Англии: «На них идет давление, и мы можем этим воспользоваться»

19:22
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Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился ожиданиями к матчу против Англии в 1/4 финала Евро-2020.

«Давление идет на Англию, а не на нас, поэтому мы можем этим воспользоваться, - цитирует Малиновского Sky Sports. - Мы многому научились после игры со Швецией, став более уверенными в себе. Матч против Англии — это игра, в которой мы не должны ошибаться. Мы уже показали в противостояниях, где были аутсайдерами, что это вдохновляет нас играть лучше. Нам нравится не быть фаворитом. Англия — отличная команда, где много звезд. Гарри Кейн очень хорош, конечно, но Стерлинг — это тот, кого мы выделили для себя. Он — лучший бомбардир команды, и при этом очень техничен».

Футболист отметил, что сильный соперник не пугает команду, а наоборот - мотивирует.

«Мы знаем, насколько хороша команда соперника, но это отличная мотивация для нас. Мы должны быть крепкими. Суть успеха в том, чтобы воспользоваться моментом тогда, когда он появится. Теперь для нас каждая игра финальная. И каждая игра определяется моментами. Англии будет сложно сыграть матч вне «Уэмбли». У них было это преимущество на протяжении всего турнира, и теперь оно исчезло», - подытожил полузащитник.

В 1/8 финала сборная Украины обыграла Швецию со счетом 2:1 в дополнительное время. Четвертьфинальный матч Украина – Англия пройдет 3 июля, начало – в 22.00.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/football/news/23824/12346500/ruslan-malinovsky-ukraine-midfielder-insists-pressure-is-on-england-ahead-of-euro-2020-quarter-final-in-rome

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