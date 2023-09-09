Македония сыграет с Италией в матче отбора Евро 2024 9 сентября

Сборная Северной Македонии сыграет с командой Италии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 в группе С 9 сентября, в субботу. Матч пройдет на стадионе «Тоше Проески Арена» в Скопье. Начало — 21.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию отборочных матчей Евро-2024 в перекличке.

Видеотрансляцию матча Македония — Италия покажет телеканал «Матч ТВ». Начало телетрансляции — 21.35 мск. О ситуации с правами на показ матчей отбора чемпионата Европы 2024 вы можете прочитать в нашем материале.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля 2024-го в Германии.

Отбор Евро 2024: расписание и трансляции матчей в сентябре 2023 года