Сборная Украины сыграет с командой Англии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 в группе С 9 сентября, в субботу. Матч пройдет на стадионе «Вроцлав Арена» в Польше. Начало — 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию отборочных матчей Евро-2024 в перекличке.

Видеотрансляция матча Украина — Англия будет доступна в соцсети «ВКонтакте».

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля 2024-го в Германии. Сборная Италии — победительница Евро-2020, турнир проходил в 2021 году из-за пандемии коронавируса. В финале итальянцы в серии послематчевых пенальти обыграли сборную Англии со счетом 3:2.

Отбор Евро 2024: расписание и трансляции матчей в сентябре 2023 года