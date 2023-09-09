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Сегодня, 09:00

Евро-2024: Азербайджан — Бельгия, Македония — Италия и другие матчи отбора

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Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку.
Фото Global Look Press
Матчи отборочного турнира Евро-2024.

Группа С

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа C
09 сент, 19:00. Tarczynski Arena (Вроцлав)
Украина
Англия
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа C
09 сент, 21:45. Tose Proeski Arena (Скопье)
Македония
Италия

Группа F

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа F
09 сент, 16:00. Dalga Arena (Баку)
Азербайджан
Бельгия
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа F
09 сент, 19:00. A. Le Coq Arena (Таллин)
Эстония
Швеция

Группа I

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
09 сент, 19:00. Estadi Nacional (Андорра-ла-Велья)
Андорра
Белоруссия
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
09 сент, 21:45. National Arena (Бухарест)
Румыния
Израиль
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
09 сент, 21:45. Fadil Vokrri Stadium (Приштина)
Косово
Швейцария

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Чемпионат Европы по футболу
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Турция — Хорватия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Грузия — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
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